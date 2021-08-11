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Петербург стремится сократить разрыв между жилой и социальной застройкой
Экономика
Петербург стремится сократить разрыв между жилой и социальной застройкой
gov.spb.ru/

Санкт-Петербург, 11 августа. Власти Санкт-Петербурга работают над сокращением разрыва между жилой и социальной застройкой. Об этом рассказал координатор «Деловой России» по СЗФО Дмитрий Панов.

Панов отметил, что в Северной столице сложилась ситуация, когда в некоторых районах наблюдается дефицит социальной инфраструктуры. Однако Смольный намерен «дисциплинировать» строительную отрасль. Эксперт обратил внимание, что городским правительством сформирован пакет социальных объектов, которые можно реализовывать на принципах государственно-частного партнерства.

«Сначала не все проекты были обеспечены социальными объектами — это вопиющее нарушение правил, а сейчас в них могут поучаствовать и частные инвесторы», — заметил эксперт в ходе пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Дмитрий Панов добавил, что при губернаторе Александре Беглове строительство в Петербурге стало более дисциплинированным. Кроме того, власти получили деньги на создание социальной инфраструктуры из федерального бюджета, благодаря чему дисбаланс в застройке города удастся преодолеть.

По данным на конец июля, объем многоквартирного жилищного строительства в России достиг максимума за последний год. Петербург вместе с Москвой и Краснодаром является лидером по запуску новых проектов.

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санкт-петербург жилье строительство панов инфраструктура мг патриот
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