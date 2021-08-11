Петербуржца сравнили с «диснеевской принцессой» за заботу об уличных котах

Санкт-Петербург, 11 августа. Житель Санкт-Петербурга внезапно стал хозяином двух уличных котов. За это пользователи Сети прозвали его «диснеевской принцессой».

Петербуржец снял квартиру в историческом центре города. Спустя некоторое время к нему начали пробираться по карнизу коты. Первый пришел в начале лета. Сначала кот проявлял настороженность, но затем освоился и стал посещать квартиру, даже когда мужчины не было дома. Животное могло прийти не только днем, но и в ночное время и потребовать внимания у новоиспеченного хозяина.

Затем к петербуржцу пришла рыжая кошка. Мужчина снял животных на видео и опубликовал в TikTok. Настоящие хозяева увидели свою питомицу на ролике и вышли на связь с петербуржцем. Мужчина заботится о животных, гладит и кормит их. За это петербуржец получил прозвище «диснеевская принцесса» от пользователей соцсетей.

Котенок ранее застрял на Западном скоростном диаметре. Неравнодушные жители Санкт-Петербурга немедленно пришли на помощь малышу.