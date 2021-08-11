«Она — один из символов Петербурга»: Дибцева поддержала Буланову после решения ТИК

Санкт-Петербург, 11 августа. Российская актриса Ольга Дибцева считает, что Татьяна Буланова является настоящим символом для жителей Северной столицы и могла бы стать хорошим депутатом.

Об этом Дибцева заявила в беседе с «Народными Новостями», комментируя отказ ТИК №17 Петербурга регистрировать певицу Татьяну Буланову кандидатом на выборах в городской парламент. По словам актрисы, все указывает на то, что артистка могла бы построить блестящую карьеру политика. Кроме того, Буланова является коренной петербурженкой, поэтому не понаслышке знает о проблемах простых горожан.

«Это первый шаг в ее становлении, как социально активного человека. Обычно в жизни не все сразу получается: мы долго учимся, не сдаемся. Я предлагаю ей не сдаваться. Если у нее есть потребность, желание менять к лучшему наше общество, помогать людям, уверена, у нее это может получиться. Действительно, все это идет от сердца. Татьяна – глубокий, душевный человек», — подчеркнула собеседница «Народных Новостей».

Дибцева уверена, что Буланова могла бы стать настоящим депутатом. Плюсом ко всему является огромное доверие к ней граждан, которые по-настоящему любят Татьяну, принимают и понимают.

Напомним: в минувший вторник, 10 августа, петербургский ТИК №17 отказал Булановой в регистрации на выборах в Законодательное собрание Северной столицы. Причиной стало якобы превышение допустимого процента брака в подписных листах. Сама Татьяна уверена, что определенные лица пытаются вставить ей палки в колеса.