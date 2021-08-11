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«Правозащитник с большой буквы»: Малькевич поддержал Шугалея после регистрации в ЗакС

  /   Обновлено: 11 августа 2021 14:24
Политика
«Правозащитник с большой буквы»: Малькевич поддержал Шугалея после регистрации в ЗакС
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 11 августа. Член Общественной палаты России, журналист Александр Малькевич прокомментировал регистрацию Максима Шугалея в качестве кандидата в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга.

Как считает общественник, социолог Шугалей обладает такими человеческими качествами, которые помогают защищать интересы людей. По мнению Малькевича, в работе Шугалею помогут осведомленность в политических и социологических веяниях и многое другое.

«Я рад за своего товарища. Максим — сильный, мужественный человек, который провел полтора года в плену у бандитов, далеко за пределами нашей страны. Это закалило его», — цитирует Малькевича «Слово и Дело».

Проведя полтора года в плену в Ливии, Шугалей не сломался, не предал себя и свою страну, поэтому он является настоящим правозащитником с большой буквы, говорит Малькевич. Он напомнил, что Шугалея ранее избирали депутатом Госсовета Республики Коми, но он, несмотря на сложение полномочий, выполнил все обязательства перед местными жителями.

Ранее секрет успеха предвыборной кампании Максима Шугалея раскрыл политолог Дмитрий Солонников. Он объяснил, что социолог акцентировал внимание на личном общении с избирателями.

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