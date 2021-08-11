«Преданный своему городу человек»: певица Лазарева поддержала Буланову после решения ТИК

Санкт-Петербург, 11 августа. Певица Светлана Лазарева поддержала известную эстрадную исполнительницу Татьяну Буланову, которую не допустили к выборам в Заксобрание Петербурга.

По словам артистки, Буланова должна бороться за место в петербургском ЗакСе. Ведь певица уже получила самое главное — народную поддержку.

«Она обязательно добьется той цели, которую перед собой поставила. Безусловно, ей нужно продолжать бороться. То, что ее народ любит и поддерживает, — это нормальное явление», — объяснила Лазарева в беседе с iReactor.

В Северной столице Буланова действительно является народной любимицей. Петербуржцы всегда очень тепло принимают исполнительницу.

«Она очень преданный своему городу человек — это важно», — подчеркнула собеседница издания.

Как стало известно ранее, партии «Родина» запретили проводить наружную агитацию, а именно размещать в Петербурге предвыборные плакаты и баннеры. В связи с этим Татьяна Буланова записала видеообращение к главе ЦИК Элле Памфиловой. Артистка попросила обеспечить партиям равные права на выборах. Памфилова ответила на открытое обращение Булановой и направила в Петербург представителей Центризбиркома.