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Прокуратура организовала проверку после жалоб петербуржцев на шум от самолетов

  /   Обновлено: 11 августа 2021 14:19
Происшествия
Прокуратура организовала проверку после жалоб петербуржцев на шум от самолетов
pixabay.com  /  Holgi

Санкт-Петербург, 11 августа. Северо-Западный транспортный прокурор потребовал организовать контрольно-надзорные мероприятия по вопросам шумового воздействия при полетах воздушных судов.

По этому вопросу на горячую линию с претензиями обратились 89 петербуржцев. Сервис был разработан для жалоб на шум от самолетов.

Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры. При выявлении нарушений по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы будут приняты соответствующие меры.

Жители ряда микрорайонов Красногорска жалуются, что им стал сильно мешать гул самолетов, сообщало РИАМО. Горожане обратились в Роспотребнадзор, чтобы доказать, что уровень шума действительно превышает допустимый показатель.

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