Прокуратура организовала проверку после жалоб петербуржцев на шум от самолетов

Санкт-Петербург, 11 августа. Северо-Западный транспортный прокурор потребовал организовать контрольно-надзорные мероприятия по вопросам шумового воздействия при полетах воздушных судов.

По этому вопросу на горячую линию с претензиями обратились 89 петербуржцев. Сервис был разработан для жалоб на шум от самолетов.

Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры. При выявлении нарушений по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы будут приняты соответствующие меры.

Жители ряда микрорайонов Красногорска жалуются, что им стал сильно мешать гул самолетов, сообщало РИАМО. Горожане обратились в Роспотребнадзор, чтобы доказать, что уровень шума действительно превышает допустимый показатель.