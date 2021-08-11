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Макеева: системное понимание ситуации в России поможет Шугалею в кресле депутата

  /   Обновлено: 11 августа 2021 14:01
Политика
Макеева: системное понимание ситуации в России поможет Шугалею в кресле депутата
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 11 августа. Известного ученого-социолога Максима Шугалея зарегистрировали кандидатом на выборы в ЗакС Петербурга. Политический обозреватель Наталья Макеева объяснила, в чем его преимущество.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей баллотируется от партии «Родина», которая провозгласила своей главной задачей поддержку наиболее уязвимых слоев населения страны. Сам социолог уверен, что необходимо отменить депутатские зарплаты, поскольку деньги налогоплательщиков должны идти на борьбу с коррупцией и мошенничеством.

Кроме того, Шугалей является уроженцем Ленинграда, он окончил Санкт-Петербургский государственный университет. На протяжении многих лет он занимался общественно-политической деятельностью и не понаслышке знает о проблемах россиян.

«Самое главное, что Максим — волевой, умный человек, это видно из всей его биографии. К сожалению, одного патриотизма бывает мало на руководящем посту, а он, являясь социологом, хорошо понимает, что сейчас происходит в России, причем понимает системно, а не на уровне сиюминутных ситуаций», — отметила Макеева в беседе с корреспондентом издания «Журналистская правда».

Именно системное понимание проблем вкупе с идеализмом является редким набором качеств, которым обладает Максим Шугалей, уверена политический обозреватель. Очень правильно, что глава ФЗНЦ займет депутатское кресло, резюмировала спикер.

Аналогичной точки зрения придерживается экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода. Глубокие знания российского и международного права, а также связи с различными социальными группами россиян выгодно выделяют Шугалея среди прочих кандидатов.

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наталья макеева партия родина максим шугалей выборы в закс
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