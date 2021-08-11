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Политолог Солонников раскрыл секрет успеха предвыборной кампании Максима Шугалея

  /   Обновлено: 11 августа 2021 13:43
Политика
Политолог Солонников раскрыл секрет успеха предвыборной кампании Максима Шугалея
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 11 августа. Глава ФЗНЦ Максим Шугалей акцентировал внимание на личном общении с избирателями. Это решение может принести ему депутатский мандат, заявил политолог Дмитрий Солонников.

По словам эксперта, обход избирателей от двери к двери является классическим приемом избирательных кампаний по одномандатным округам. Тем не менее именно в этом кроется секрет успеха Шугалея.

«Технологии более тридцати лет. Она является максимально эффективной, когда люди открывают двери агитаторам, стоящим напротив них», — рассказал Солонников в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Он отметил, что сегодня реализовывать такую схему на практике становится сложнее, так как люди не открывают двери и сокращают контакты. Обход избирателей превратился в трудоемкое дело, но все еще способен приносить плоды.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей был зарегистрирован кандидатом в депутаты на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга по пятому одномандатному округу. Экономист Андрей Лобода уверен, что знания российского и международного права, а также тесное общение с различными социальными группами россиян выгодно выделяют Шугалея среди других кандидатов в депутаты.

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