Работники Ленинградского зоопарка показали на видео первые шаги детеныша альпака

Санкт-Петербург, 11 августа. Ленинградский зоопарк в начале мая пополнился самочкой альпака. Двухмесячная Шарлотка под присмотром работников сделала первые самостоятельные шаги.

Стеснительная альпака долгое время ни на шаг не отходила от своей мамы. Однако недавно она стала выходить на прогулку за пределы вольера с сотрудниками зоопарка, когда на его территории нет посетителей.

Шарлотка с интересом изучает новую местность. По словам работников учреждения, малышка стесняется людей и не готова «выйти в свет».

Ранее в начале июня детеныши лесных северных оленей родились в центре Московского зоопарка, сообщало РИАМО. Один из них — самец, другая самка.