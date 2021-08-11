Вассерман отметил принципиальность зарегистрированного на выборы в ЗакС Шугалея

Санкт-Петербург, 11 августа. Помимо огромного опыта и знаний в социологии, Максима Шугалея отличают такие качества, как принципиальность и смелость, заявил российский журналист и политолог Анатолий Вассерман.

Такой человек, как Шугалей, сделает все для того, чтобы выполнить данные народу обещания, поделился мнением Вассерман в беседе с изданием «НьюИнформ».

В среду, 11 августа, стало известно о регистрации главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея кандидатом на выборы в петербургский ЗакС от партии «Родина» по пятому одномандатному округу. По словам социолога, властям необходимо более активно помогать горожанам в непростое время. Именно поэтому Шугалей поддерживает программу петербургского отделения «Родины», которая основывается в первую очередь на мнении простых петербуржцев.

«Насколько мне известно, Максим Шугалей не просто хороший социолог, но еще и принципиальный и смелый человек. Так что я могу надеяться, что он в случае избрания будет добиваться исполнения предложений и обещаний», — заявил собеседник «НьюИнформа».

Что касается программы, предлагаемой Шугалеем, то, признался Вассерман, ему оценить ее трудно, так как эрудит находится в другом городе. Однако, по имеющимся у него данным, многим жителям Северной столицы сегодня действительно нужна помощь и поддержка со стороны властей.