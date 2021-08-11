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Депутат Милонов назвал кандидата в ЗакС Петербурга Шугалея «народным героем»

  /   Обновлено: 11 августа 2021 12:54
Политика
Депутат Милонов назвал кандидата в ЗакС Петербурга Шугалея «народным героем»
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Санкт-Петербург, 11 августа. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов положительно отозвался о кандидате в депутаты ЗакС Петербурга Максиме Шугалее. Он узнаваем не только в России, но и за ее пределами.

Решение о регистрации кандидата от партии «Родина» Максима Шугалея на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга является логичным и правильным. Такое мнение озвучил депутат Государственной думы РФ VII созыва Виталий Милонов. По его словам, Шугалей стал народным героем.

«Он известный человек, о нем знают все, о нем сняли два фильма. Лично мне эти два фильма очень нравятся», — отметил Милонов в беседе с изданием «Политика сегодня».

Российский социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей родился в Санкт-Петербурге. Он стал известен после того, как попал в плен к боевикам в Ливии и провел почти два года в местной тюрьме.

По мнению экономиста Андрея Лободы, Шугалей выделяется на фоне других кандидатов. Он имеет широкие познания в области российского и международного права, а также опыт в общении с разными социальными группами.

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Все новости / Политика / Депутат Милонов назвал кандидата в ЗакС Петербурга Шугалея «народным героем»
Виталий Милонов выборы комментарий кандидатура максим шугалей
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