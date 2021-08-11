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Правоохранители задержали жителя Петергофа за стрельбу на свадьбе

  /   Обновлено: 11 августа 2021 13:20
Происшествия
Правоохранители задержали жителя Петергофа за стрельбу на свадьбе
pixabay.com

Санкт-Петербург, 11 августа. Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали жителя Петродворцового района за стрельбу на свадьбе.

По информации полиции, задержанный находился в автомобиле свадебного кортежа и стрелял в воздух. Инцидент произошел в Петергофе на улице Парковая, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Правоохранители рассказали, что стрелявший ехал на белом Infiniti. Для поимки потенциально опасного молодого человека были брошены наряды патрульно-постовой службы, сотрудники местных ГИБДД и отделения вневедомственной охраны. Задержанным оказался 25-летний житель Петергофа Николай А., который решил разнообразить праздничный досуг. Полицейские изъяли у дебошира сигнальный пистолет, из которого, предположительно, осуществлялись выстрелы.

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санкт-петербург стрельба свадьба петергоф
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