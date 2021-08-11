«Очень обидно»: ведущий Цветков назвал несправедливым недопуск Булановой на выборы в ЗакС

Санкт-Петербург, 11 августа. Продюсер и ведущий «Радио Рекорд» Алексей Цветков выразил надежду, что певица Татьяна Буланова все же сможет принять участие в выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Буланова выдвинула свою кандидатуру от партии «Родина» на участие в выборах, однако петербургская избирательная комиссия ТИК №17 отказала ей в регистрации. Кроме недопуска, певица столкнулась с рядом проблем еще во время своей предвыборной агитации. В Петербурге запретили размещать плакаты и баннеры Булановой, в связи с чем она записала обращение к главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой. Руководитель ЦИК направила в город делегацию, которая проведет ревизию для установления полной картины происходящего.

Алексей Цветков выразил сожаление, что несправедливая ситуация с Булановой никак не может разрешиться. Он надеется, что певица все же сможет принять участие в выборах, передает «Экономика сегодня».

«Мне очень обидно за Таню, что так произошло», — поделился Цветков.

Ведущий также отметил важность инициативы Булановой «Ленинградская надбавка», которая предполагает ежемесячные выплаты петербургским пенсионерам в размере 10 тысяч рублей.

«К программе «Ленинградская надбавка» я отношусь прекрасно. И Таню Буланову я очень давно знаю, я считаю, что она большая молодец. Я очень надеюсь, что она обязательно разберется со всеми притеснениями своей предвыборной кампании», — уточнил он.

В поддержку Татьяны также выступил актер Станислав Дужников. Он пожелал певице удачи в борьбе за регистрацию на выборы в ЗакС Санкт-Петербурга.