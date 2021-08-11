Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 14:21
14:20
Весь мир
ФАН разоблачит псевдорасследование BBC о Ливии
14:20
Политика
Лавров обсудил со своим японским коллегой мирный договор между Москвой и Токио
14:18
Экономика
В России ожидается резкое падение цен на смартфоны Xiaomi
14:17
Общество
«Преданный своему городу человек»: певица Лазарева поддержала Буланову после решения ТИК
14:16
Общество
Уровень воды в реке Амур достиг рекордных значений
14:16
Происшествия
Задолженность по зарплате обернулась для главы организации на Кубани уголовным делом
14:12
Армия
Шойгу призвал защищать от посягательств национальные символы России
14:07
Происшествия
Прокуратура организовала проверку после жалоб петербуржцев на шум от самолетов
14:06
Общество
Эфир: От каких угроз надо спасать российских детей и подростков
14:00
ФАН-ТВ
Разлив нефти в Черном море. События дня
Все новости

«Очень обидно»: ведущий Цветков назвал несправедливым недопуск Булановой на выборы в ЗакС

  /   Обновлено: 11 августа 2021 12:51
Политика
«Очень обидно»: ведущий Цветков назвал несправедливым недопуск Булановой на выборы в ЗакС
Prt Scr youtube.com  /  Скажи Гордеевой

Санкт-Петербург, 11 августа. Продюсер и ведущий «Радио Рекорд» Алексей Цветков выразил надежду, что певица Татьяна Буланова все же сможет принять участие в выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Буланова выдвинула свою кандидатуру от партии «Родина» на участие в выборах, однако петербургская избирательная комиссия ТИК №17 отказала ей в регистрации. Кроме недопуска, певица столкнулась с рядом проблем еще во время своей предвыборной агитации. В Петербурге запретили размещать плакаты и баннеры Булановой, в связи с чем она записала обращение к главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой. Руководитель ЦИК направила в город делегацию, которая проведет ревизию для установления полной картины происходящего.

Алексей Цветков выразил сожаление, что несправедливая ситуация с Булановой никак не может разрешиться. Он надеется, что певица все же сможет принять участие в выборах, передает «Экономика сегодня».

«Мне очень обидно за Таню, что так произошло», — поделился Цветков.

Ведущий также отметил важность инициативы Булановой «Ленинградская надбавка», которая предполагает ежемесячные выплаты петербургским пенсионерам в размере 10 тысяч рублей.

«К программе «Ленинградская надбавка» я отношусь прекрасно. И Таню Буланову я очень давно знаю, я считаю, что она большая молодец. Я очень надеюсь, что она обязательно разберется со всеми притеснениями своей предвыборной кампании», — уточнил он.

В поддержку Татьяны также выступил актер Станислав Дужников. Он пожелал певице удачи в борьбе за регистрацию на выборы в ЗакС Санкт-Петербурга.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Очень обидно»: ведущий Цветков назвал несправедливым недопуск Булановой на выборы в ЗакС
выборы буланова цветков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru