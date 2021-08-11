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Памфилова: обращение Булановой в ЦИК позволит «оздоровить» избирательную систему в Петербурге

  /   Обновлено: 11 августа 2021 12:28
Политика
Памфилова: обращение Булановой в ЦИК позволит «оздоровить» избирательную систему в Петербурге
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 11 августа. Группа независимых специалистов от Центризбиркома начала проверку в Санкт-Петербурге после обращения кандидата от «Родины» Татьяны Булановой, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Она отметила, что половина всех обращений, поступивших в ЦИК из регионов, относятся к Санкт-Петербургу. По словам Памфиловой, уже есть первые результаты работы специалистов ведомства в городе на Неве.

«Надеюсь, это такой будет хороший профилактический и оздоравливающий фактор», — подчеркнула руководитель Центризбиркома.

Памфилова также выразила надежду на удачную работу представителей комиссии по сбору данных в Санкт-Петербурге. Она уточнила, что работа специалистов не будет мешать деятельности местных избиркомов.

Делегация из ЦИК прибыла в Северную столицу 10 августа и уже успела посетить несколько территориальных избирательных комиссий.

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