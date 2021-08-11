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Объем выпуска машин на петербургских заводах увеличился более чем на 30%

  /   Обновлено: 11 августа 2021 11:53
Экономика
Объем выпуска машин на петербургских заводах увеличился более чем на 30%
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Санкт-Петербург, 11 августа. Автомобильные предприятия Санкт-Петербурга нарастили производство легковых машин на 36,2% в первой половине текущего года относительно аналогичного периода годом ранее.

Петербуржские автозаводы выпустили за отчетный периодкомплектующих и принадлежностей на сумму 44 млрд рублей. Полученный результат в 1,6 раза больше, чем за январь-июнь минувшего года. По словам экспертов, на повышении показателей производства отразился эффект низкой базы прошлого года, передает «Коммерсантъ».

Согласно представленным данным, в суммарном объеме реализации транспортных средств на российском рынке доля Санкт-Петербурга достигла 9,6% против 8,5% за аналогичный период 2020 года. В результате продажи находились на уровне 84 045 новых машин, что на 55% больше, чем в минувшем году.

Специалисты «Авто.ру» ранее сообщили, что 20 корпораций скорректировали стоимость автомобилей в июле текущего года. Масс-бренды подняли цены транспортных средств на 1,9%. В премиальном сегменте машины подорожали на 2,6%. Позже аналитики объяснили, почему модели повышаются в стоимости на российском рынке.

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машины автомобиль производство авторынок
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