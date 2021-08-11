Актер Дужников пожелал удачи Булановой в борьбе за регистрацию на выборы в ЗакС Петербурга

Санкт-Петербург, 11 августа. Известный российский актер Станислав Дужников встал на сторону певицы Татьяны Булановой, которой отказали в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного собрания Петербурга.

Буланова выдвинула инициативу «Ленинградская надбавка» для пенсионеров Северной столицы и собиралась баллотироваться от политической партии «Родина». Исполнительница предложила использовать московский опыт и ввести надбавку к пенсии в размере 10 тыс. рублей для жителей Северной столицы.

Дужников поддержал певицу и пожелал ей успехов в деле с территориальной избирательной комиссией. По словам актера, он «очень нежно и трепетно» относится к Булановой.

«Надбавки, конечно, нужны. Не только Татьяне нужно говорить об этом, нужно всем обращать на это очень пристальное внимание. Хочу пожелать ей удачи, чтобы у нее все получилось, хорошее дело она затевает», — подчеркнула звезда сериала «Воронины» в беседе с Nation News.

Татьяна Буланова ранее записала обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой, в котором попросила обеспечить партиям равные права на выборах в ЗакС. Певица выразила недоумение, чем петербургским чиновникам так не угодила инициатива о доплатах пенсионерам.

Памфилова, в свою очередь, направила представителей ЦИК в Северную столицу после обращения Булановой. Она, как и Буланова, обеспокоена происходящим в Санкт-Петербурге перед выборами. Певица поблагодарила председателя Центризбиркома за подробный и взвешенный ответ на ее обращение.