Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 12:50
12:49
Политика
Депутат Милонов назвал кандидата в ЗакС Петербурга Шугалея «народным героем»
12:47
Армия
Азербайджан обвинил Армению в незаконном размещении войск в приграничном районе Карабаха
12:47
Олимпиада-2020 в Токио
«Выводят на Игры бегемотов»: Петр Толстой высказался о медальном зачете ОИ в Токио
12:46
Общество
В РФПИ оценили безопасность препарата «Спутник V»
12:44
Происшествия
Правоохранители задержали жителя Петергофа за стрельбу на свадьбе
12:42
Политика
«Очень обидно»: ведущий Цветков назвал несправедливым недопуск Булановой на выборы в ЗакС
12:39
Экономика
Эксперты усомнились в эффективности автомобильной «карты спасения»
12:38
Политика
Экономист Лобода: Опыт Шугалея выгодно выделяет его среди других кандидатов
12:38
Происшествия
Пенсионер надругался над семилетней девочкой, заманив ее на дачу в Подмосковье
12:36
ФАН-ТВ
В Токио убрали Олимпийские кольца
Все новости

Актер Дужников пожелал удачи Булановой в борьбе за регистрацию на выборы в ЗакС Петербурга

  /   Обновлено: 11 августа 2021 11:56
Общество
Актер Дужников пожелал удачи Булановой в борьбе за регистрацию на выборы в ЗакС Петербурга
Pr Scr instagram.com  /  @stas_duzhnikov

Санкт-Петербург, 11 августа. Известный российский актер Станислав Дужников встал на сторону певицы Татьяны Булановой, которой отказали в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного собрания Петербурга.

Буланова выдвинула инициативу «Ленинградская надбавка» для пенсионеров Северной столицы и собиралась баллотироваться от политической партии «Родина». Исполнительница предложила использовать московский опыт и ввести надбавку к пенсии в размере 10 тыс. рублей для жителей Северной столицы.

Дужников поддержал певицу и пожелал ей успехов в деле с территориальной избирательной комиссией. По словам актера, он «очень нежно и трепетно» относится к Булановой.

«Надбавки, конечно, нужны. Не только Татьяне нужно говорить об этом, нужно всем обращать на это очень пристальное внимание. Хочу пожелать ей удачи, чтобы у нее все получилось, хорошее дело она затевает», — подчеркнула звезда сериала «Воронины» в беседе с Nation News.

Татьяна Буланова ранее записала обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой, в котором попросила обеспечить партиям равные права на выборах в ЗакС. Певица выразила недоумение, чем петербургским чиновникам так не угодила инициатива о доплатах пенсионерам.

Памфилова, в свою очередь, направила представителей ЦИК в Северную столицу после обращения Булановой. Она, как и Буланова, обеспокоена происходящим в Санкт-Петербурге перед выборами. Певица поблагодарила председателя Центризбиркома за подробный и взвешенный ответ на ее обращение.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Актер Дужников пожелал удачи Булановой в борьбе за регистрацию на выборы в ЗакС Петербурга
выборы петербург татьяна буланова закс станислав дужников
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru