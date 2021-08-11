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Петербуржцы могут записаться на прививку от COVID-19 через приложение «ВКонтакте»
Общество
Петербуржцы могут записаться на прививку от COVID-19 через приложение «ВКонтакте»
Пресс-служба «ВКонтакте»

Санкт-Петербург, 11 августа. Записаться на прививку против коронавируса в любое медучреждение Санкт-Петербурга можно с помощью приложения «Вакцинация COVID-19» в соцсети «ВКонтакте».

Информационно-аналитический центр Северной столицы разработал мини-приложение, в котором горожане смогут записаться на процедуру вакцинации против коронавирусной инфекции. В нем также доступна вся информация о свободных талонах для каждого района города.

Чтобы записаться на прививку, достаточно выбрать учреждение и время, а также ввести необходимые личные данные. Приложением можно воспользоваться с любого устройства, которое имеет выход в интернет.

«Мы увеличиваем количество прививочных пунктов. Продолжаем внедрять новые способы записи на вакцинацию, при этом используем привычные для горожан сервисы», — процитировали в пресс-службе губернатора города Александра Беглова.

Записаться на процедуру также можно через Единую региональную информационно-справочную службу «122», портал «Здоровье Петербуржца» и сайт госуслуг.

Иностранцы смогут вакцинироваться от COVID-19 в петербургском ТЦ «Галерея». Прививка «Спутником Лайт» обойдется в 3500 рублей.

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