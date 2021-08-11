«Очень жаль»: Наталья Штурм оценила решение о недопуске Булановой к выборам в ЗакС

Санкт-Петербург, 11 августа. Заслуженную артистку России Татьяну Буланову не допустили к выборам в ЗакС Санкт-Петербурга. Соответствующее решение оценила певица и писательница Наталья Штурм.

Писательница Наталья Штурм была расстроена новостью об отстранении Татьяны Булановой от участия в выборах. По словам исполнительницы, заслуженная артистка России считается сильной личностью, которая стремится помогать гражданам страны.

«Очень жаль! Благими намерениями дорога в ад вымощена, поговорка такая есть», — рассуждает Наталья Штурм в беседе с изданием «Слово и Дело».

При этом остаются некоторые сомнения касательно справедливости дисквалификации Татьяны Булановой, в основном на фоне того, что еще до подобного инцидента партии «Родина» запретили осуществлять наружные агитации. В результате фракции не разрешили размещать предвыборные плакаты и баннеры на территории Северной столицы.

Территориальная избирательная комиссия ранее приняла решение отказать исполнительнице Татьяне Булановой в регистрации на выборы в ЗакС Санкт-Петербурга. Певице дали понять, что на них ее ждут только в качестве заслуженной артистки России.