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Синоптик пообещал петербуржцам сухую погоду и до 25 градусов тепла 11 августа
Общество
Синоптик пообещал петербуржцам сухую погоду и до 25 градусов тепла 11 августа
pixabay.com

Санкт-Петербург, 11 августа. Сухая и теплая погода ожидается в Петербурге в среду, написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам синоптика, Северная столица остается в узкой полосе повышенного атмосферного давления, которая с востока и с запада сжата циклонами. По словам эксперта, сегодня в городе будет облачно, но с прояснениями, при этом дождей ждать не стоит.

Столбики уличных термометров покажут около +25 градусов. Северо-восточный ветер подует со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и составит 761 миллиметр ртутного столба, пишет spbdnevnik.ru.

За первую неделю августа в Петербурге уже выпала месячная норма осадков. Впервые такой «мокрый» август выдался в 1869 году, рассказал синоптик Михаил Леус.

Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее спрогнозировал приход бабьего лета в Москву. Так, температура воздуха будет превышать климатическую норму в первой половине сентября, пишет «Ридус».

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погода петербург леус
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