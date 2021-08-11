После травмирования ребенка на железной дороге в Петербурге организована проверка

Санкт-Петербург, 11 августа. Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку после травмирования ребенка на железнодорожных путях.

Инцидент произошел минувшим вечером на улице Тепловозная. По предварительным данным, школьник попал под грузовой поезд, находясь вне зоны железнодорожного перехода. Его увезли в больницу с травмой ноги.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства аварии и наличие в зоне повышенной опасности запрещающих знаков. По ее итогам будут приняты меры реагирования.

Незадолго до этого в Ярославской области поезд сбил девятилетнего мальчика. От полученных травм он скончался на месте.