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Иностранцы смогут вакцинироваться от COVID-19 в петербургском ТЦ «Галерея»
Общество
Иностранцы смогут вакцинироваться от COVID-19 в петербургском ТЦ «Галерея»
pixabay.com

Санкт-Петербург, 11 августа. Крупнейший петербургский пункт вакцинации от коронавируса в ТЦ «Галерея» начнет принимать иностранных граждан.

С 16 августа иностранцы могут вакцинироваться против коронавирусной инфекции в ТЦ «Галерея». Комитет по здравоохранению Северной столицы выдал разрешение на проведение этой процедуры. Поставить прививку смогут мигранты, а также туристы.

Стоимость вакцинации для иностранцев препаратом «Спутник Лайт» составит 3500 рублей. Для прохождения процедуры им понадобится паспорт. Таким образом, в пункте смогут принимать до 150 иностранных граждан за день. Однако в целом в ТЦ «Галерея» смогут вакцинироваться до 1000 человек.

Как ранее сообщалось, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о расширении сети прививочных пунктов. Он призвал горожан пройти вакцинацию от COVID-19.

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