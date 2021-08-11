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Шугалея зарегистрировали кандидатом в ЗакС Петербурга

  /   Обновлено: 11 августа 2021 09:46
Политика
Шугалея зарегистрировали кандидатом в ЗакС Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 11 августа. Ученый-социолог и президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей зарегистрирован кандидатом в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга.

Глава ФЗНЦ ранее зарегистрировался на выборы в петербургский ЗакС от партии «Родина». Политсилу возглавляет депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев.

Максим Шугалей уверен, что власти города должны помогать простым гражданам в непростое время. Кандидату нравится, что петербургское отделение «Родины» определяет программу, собрав мнения жителей города.

Президент Фонда ранее отреагировал на просьбу певицы Татьяны Булановой к председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой провести честные выборы в Петербурге. Шугалей поддержал артистку и коллегу по партии, а также назвал ее настоящей ценностью России.

Ученый родился в Ленинграде и обрел широкую известность при печальных обстоятельствах. Социолог провел в плену ливийских боевиков почти два года. Знания в политике и социологии дают большое преимущество президенту ФЗНЦ перед другими кандидатами.

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