Полуторавековой дуб упал в Ботаническом саду Петербурга

Санкт-Петербург, 11 августа. Дуб возрастом 160 лет упал в Ботаническом саду Санкт-Петербурга. Никто из людей не пострадал.

Об этом сообщили представители Ботанического сада. Дуб начал расти еще в середине 19 века. Высота дерева составляла 18,7 метра, а его лиственная корона было шириной 24,5 метра. По словам специалистов, падение вызвано изменением климата. «Якорные» корни дуба прогнили и усохли из-за почвенных организмов.

Недавно стало известно, что сад непрерывного цветения появится в Приморском районе Санкт-Петербурга. Специалисты будут высаживать гортензии, сирень, бересклет и раннецветущие луковичные растения.