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Петров назвал беспределом отказ в регистрации Булановой кандидатом в ЗакС Петербурга
Политика
Петров назвал беспределом отказ в регистрации Булановой кандидатом в ЗакС Петербурга
vk.com  /  Личная страница Андрея Петрова

Санкт-Петербург, 11 августа. Председатель отделения партии «Родина» в Петербурге Андрей Петров назвал беспределом отказ ТИК №17 зарегистрировать Татьяну Буланову кандидатом в депутаты петербургского ЗакС.

Петров считает отказ в регистрации артистки давлением на партию со стороны некоторых отдельных чиновников и городских властей, а также «настоящим беспределом». Политик пообещал не сдаваться.

Петров уточнил, что в партии опротестуют решение петербургского ТИК №17, которое, по его мнению, является незаконным. Он выразил надежду, что в ситуации разберутся и примут справедливое решение ЦИК и городская комиссия, сообщают «Невские Новости».

По данным портала, озабоченность организацией избирательного процесса в Петербурге накануне высказала председатель ЦИК России Элла Памфилова. Она ответила на открытое обращение Булановой, пообещав направить в Северную столицу представителей Центризбиркома, чтобы они на месте собрали информацию для полноты и объективности картины.

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выборы петербург цик родина буланова
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