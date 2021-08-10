Автолюбители поддержали Беглова в вопросе создания скоростного маршрута до Пулково

Санкт-Петербург, 10 августа. Эксперты поддержали идею губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о создании альтернативных маршрутов до аэропорта Пулково.

Ранее Беглов подвел итоги минувшей недели. Он рассказал о встрече с руководителем РЖД Олегом Белозеровым, на которой обсуждался вопрос запуска скоростного сообщения до Пулково.

Глава отделения Всероссийского общества автомобилистов в Красносельском районе в Петербурге Валерий Солдунов в беседе с «Невскими Новостями» отметил, что проект сложный, но опыт Москвы показывает, что транспортные инфраструктуры успешно создаются там, где ничего не было, или было то, что тормозило развитие города. По его словам, «все запускается и действительно работает».

Специалист в сфере транспортной инфраструктуры Михаил Бурцев заявил, что сейчас власти рассматривают три версии альтернативного пути из Северной столицы в аэропорт. В частности, речь идет о продлении ветки метро со стороны Дачного проспекта, продления железнодорожной ветки и создании трамвая до Пулково.

Специалист заявил, что скорость движения магистрали будет существенно ограничивать станции, через которые идет товарная разгрузка — на Московском и Витебском направлениях. По его словам, наиболее оптимальный проект развития альтернативного пути еще предстоит посчитать.

Беглов в конце июля рассказал о развитии транспортной инфраструктуры. Об этом информирует RT.

Ранее журналист Александр Малькевич оценил деятельность губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Он отметил, глава города дает импульс развитию Северной столицы.