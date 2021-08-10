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Участник дуэта с Булановой поддержал певицу после отказа в регистрации на выборах
Политика
Участник дуэта с Булановой поддержал певицу после отказа в регистрации на выборах
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Санкт-Петербург, 10 августа. Певец Саша Попов призвал Татьяну Буланову бороться с несправедливостью при регистрации на выборах в Санкт-Петербурге.

Попов в беседе с «ПолитЭкспертом» отметил, что другие кандидаты боятся конкурировать с артисткой — у нее имеется большое число поклонников. Если ей не будут вставлять палки в колеса, то за ней народ пойдет быстрее, чем за неизвестным депутатом.

Певец также обратил внимание на предложенную Булановой «Ленинградскую надбавку». Он отметил, что Буланова смотрит на вещи справедливо, поднимая больные темы.

«Потому что это — ее поколение, и я думаю, что она прекрасно понимает, о чем она говорит», — подчеркнул собеседник ПЭ.

Попов уверен, что Булановой стоит бороться с несправедливостью и отстаивать свою позицию. По его словам, она не такой человек, который хочет урвать лакомый кусок и сделать имя. Заслуженной артистки будут бояться, поскольку ее слова имеют вес.

Шоумен Сергей Зверев также призвал допустить Буланову до выборов в ЗакС Петербурга. В беседе с ФАН он призвал жителей Северной столицы поддержать Буланову и потребовать ее скорейшей регистрации.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что более 16 тысяч россиян подали заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах. Об этом информирует RT.

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буланова выборы в закс саша попов
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