Авангарда Леонтьева возмутило отстранение Булановой от выборов в ЗакС Петербурга

Санкт-Петербург, 10 августа. Народный артист России Авангард Леонтьев высказался в поддержку кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Родина», певицы Татьяны Булановой.

Территориальная избирательная комиссия №17 отказала артистке в регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, сославшись на превышающую допустимую законодательством долю брака среди собранных в поддержку певицы подписей. Но единомышленники Булановой считают отказ регистрировать кандидатку давлением на партию «Родина» со стороны административного аппарата петербургского правительства.

По мнению народного артиста Авангарда Леонтьева, власть хочет видеть близких и понятных ей людей, тогда как «другие ей не интересны». Однако участвовать на выборах должны кандидаты разных взглядов, особенно поддерживаемые общественностью, считает он. Артист отмечает, что кандидаты таким образом могут выразить мнение готовых отдать за них голос людей.

Институт выборов нужно поддерживать, считает Леонтьев. Недопуск к выборам артист считает неправильными.

«Голосовать можно по-разному, но не участвовать и не допускать кого-то к выборам неправильно. Когда во власть будут разные кандидаты, тогда можно будет сделать выборы более действенным механизмом. Разнообразие и борьба мнений — это очень хорошо», — сообщил ФБА «Экономика сегодня» Леонтьев.

Буланова столкнулась с дискредитацией

В качестве кандидата в депутаты Буланова предложила направленный на помощь пенсионерам проект «Ленинградская надбавка». После этого певице отказали в размещении на городских билбордах сотни баннеров без объяснения причин. Буланова записала открытое обращение к главе ЦИК России Элле Памфиловой, в котором попросила разобраться в происходящем в Петербурге предвыборном произволе.

Ответ Памфиловой несколько раз корректировался, отмечает издание. По словам чиновницы, ЦИК трижды выражал городской избирательной комиссии Петербурга недоверие и предлагал ведомству самораспуститься.

Памфилова также указала, что для разбирательств в город отправились представители комиссии. Позже избирком опубликовал другой вариант письма, в котором упоминаний о выехавшей в Петербург комиссии уже не было. Тем не менее в нем подчеркивалось, что ЦИК примет «все необходимые шаги» и будет реагировать на обращения из Петербурга. Позже появилось сообщение, что «для изучения сложившейся предвыборной ситуации» в Петербург все же отправили представителей ЦИК.

Петербуржцы и коллеги поддержали Буланову

Артистку поддержали петербуржцы и коллеги. Люди не понимают наложенные на ее деятельность ограничения и отмечают искреннее намерение Булановой помочь развитию города. Горожане просят дать кандидату шанс на проведение активной предвыборной кампании.

Звездные коллеги Булановой верят в то, что певица добьется справедливости. Заслуженный артист России, композитор Владимир Пресняков — старший был удивлен тем, что Булановой отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты петербургского ЗакС.

«Для меня это большая загадка. Столько уважаемых людей высказались в поддержку Тани. Знать бы истинную причину, по которой они так поступают», — отметил артист.

Актер, композитор и эстрадный певец Александр Ломинский надеется, что артистке удастся преодолеть трудности и победить на выборах. Композитор и певец Ян Осин также выразил надежду, что Памфилова разберется в ситуации. Заслуженный артист России Сергей Трофимов считает, что певица может стать хорошим политиком, а заслуженный художник России Никас Сафронов заявил о желании Булановой сделать Петербург лучшим городом планеты.