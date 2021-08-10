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Шоумен Зверев призвал допустить Буланову до выборов в ЗакС Петербурга
Общество
Шоумен Зверев призвал допустить Буланову до выборов в ЗакС Петербурга
фото из личного архива Сергея Зверева

Санкт-Петербург, 10 августа. Кандидат в депутаты Госдумы РФ Сергей Зверев призвал поддержать певицу Татьяну Буланову после известий об отказе ТИК регистрировать ее на выборах в ЗакС Петербурга.

Территориальная избирательная комиссия №17 в Санкт-Петербурге (ТИК №17) отказала в регистрации кандидатуры Татьяны Булановой на выборах в депутаты городского Законодательного собрания. Она выдвигалась от партии «Родина». В беседе с изданием «Полит Россия» кандидат в Госдуму РФ от партии «Зеленые», шоумен и актер Сергей Зверев прокомментировал это решение.

«Я, когда узнал, что Татьяна будет баллотироваться, очень обрадовался. И сейчас в этой сложной ситуации я с удовольствием хочу ее поддержать. Это очень честный и порядочный человек, и таких, как она, еще нужно поискать», — заявил он.

Зверев призвал жителей Северной столицы поддержать Буланову и потребовать ее скорейшей регистрации. Он подчеркнул, что она находится на верном пути и выразил желание в успешном разрешении ситуации. Отмечается, что шансы на регистрацию у певицы все еще есть. По ее словам, представители ТИК №17 не дали ей официального отказа.

Буланова ранее заверила, что продолжит отстаивать право представлять своих сторонников на выборах. Она добавила, что хочет приносить пользу Петербургу.

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татьяна буланова отказ комментарий кандидат сергей зверев партия родина
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