Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 21:38
21:28
Спорт
Лионель Месси успешно прошел медобследование перед заключением контракта с «ПСЖ»
21:27
Общество
Голливудский актер прибыл на съемки сказки в Йошкар-Оле
21:16
Общество
Эксперт-регионщик Комков заявил о сакральной традиции, введенной Шойгу на парадах
21:10
Происшествия
Росгвардейцы проверили оружейные магазины в Челябинской области
21:08
Общество
Депутат ГД Олег Морозов жалеет, что Татьяна Буланова не поучаствует в выборах в ЗакС
21:03
Африка
Возвращение домой: задержанные в Чаде российские туристы завершили путешествие
21:01
Общество
Синоптик Тишковец пообещал москвичам небесное «световое шоу»
20:53
Общество
Глава партии «Родина» назвал вопиющим произволом решение ТИК о недопуске Булановой на выборы
20:49
Африка
Сомалийский регион Пунтленд анонсировал старт парламентских выборов 11 августа
20:49
Общество
Петербургскую станцию метро «Дунайская» приведут в порядок до конца октября
Все новости

Глава партии «Родина» назвал вопиющим произволом решение ТИК о недопуске Булановой на выборы

  /   Обновлено: 10 августа 2021 21:01
Общество
Глава партии «Родина» назвал вопиющим произволом решение ТИК о недопуске Булановой на выборы
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 10 августа. Алексей Журавлев отреагировал на отказ ТИК регистрировать Татьяну Буланову на выборы, назвав этот факт «вопиющим произволом».

Новость об отказе территориальной избирательной комиссии №17 регистрировать Татьяну Буланову на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга удивила россиян. На ситуацию отреагировал и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев, который заявил, что такой вариант провокации в адрес кандидатов на самом деле предвидели.

«Но в ситуации с отказом в регистрации Татьяны Булановой видим вопиющий произвол. Понимаете масштаб личности? Горизбирком Санкт-Петербурга в очередной раз проигнорировал требование ЦИК соблюдать закон и обеспечить чистоту процедуры избирательного законодательства РФ», — сказал Алексей Журавлев.

Председатель партии «Родина» обратил внимание, что глава ЦИК РФ Элла Памфилова неоднократно высказывала недоверие петербургскому ГИКу. Он считает, что неправомерный отказ в регистрации Булановой нужно отменить.

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова обратилась за помощью в ЦИК России, когда столкнулась с проблемой распространения баннеров и плакатов партии «Родина» на территории Санкт-Петербурга. Она попросила Эллу Памфилову обеспечить честные выборы в Северной столице и получила ответ о направлении в город специальной комиссии, которая разберется в обстоятельствах случившегося.

После отказа ТИК регистрировать Буланову на выбору, ее поддержали звезды отечественного шоу-бизнеса и кинематографа. Среди них актер — Виктор Бычков.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Глава партии «Родина» назвал вопиющим произволом решение ТИК о недопуске Булановой на выборы
выборы журавлев буланова законодательное собрание ленинградская надбавка тик №17
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru