Глава партии «Родина» назвал вопиющим произволом решение ТИК о недопуске Булановой на выборы

Санкт-Петербург, 10 августа. Алексей Журавлев отреагировал на отказ ТИК регистрировать Татьяну Буланову на выборы, назвав этот факт «вопиющим произволом».

Новость об отказе территориальной избирательной комиссии №17 регистрировать Татьяну Буланову на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга удивила россиян. На ситуацию отреагировал и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев, который заявил, что такой вариант провокации в адрес кандидатов на самом деле предвидели.

«Но в ситуации с отказом в регистрации Татьяны Булановой видим вопиющий произвол. Понимаете масштаб личности? Горизбирком Санкт-Петербурга в очередной раз проигнорировал требование ЦИК соблюдать закон и обеспечить чистоту процедуры избирательного законодательства РФ», — сказал Алексей Журавлев.

Председатель партии «Родина» обратил внимание, что глава ЦИК РФ Элла Памфилова неоднократно высказывала недоверие петербургскому ГИКу. Он считает, что неправомерный отказ в регистрации Булановой нужно отменить.

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова обратилась за помощью в ЦИК России, когда столкнулась с проблемой распространения баннеров и плакатов партии «Родина» на территории Санкт-Петербурга. Она попросила Эллу Памфилову обеспечить честные выборы в Северной столице и получила ответ о направлении в город специальной комиссии, которая разберется в обстоятельствах случившегося.

После отказа ТИК регистрировать Буланову на выбору, ее поддержали звезды отечественного шоу-бизнеса и кинематографа. Среди них актер — Виктор Бычков.