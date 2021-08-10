Петербургскую станцию метро «Дунайская» приведут в порядок до конца октября

Санкт-Петербург, 10 августа. Работы по очистке станции еще не начались, так как она находится во временной эксплуатации метрополитена. Ликвидацию недостатков выполнит компания «Метрострой».

В пресс-службе метрополитена Северной столицы отметили, что во время дождей для безопасности пассажиров закрывают один из спусков. Ранее сообщалось, что жители Петербурга связывают состояние станции с проточками.

Несмотря на следы плесени и мха, станция продолжает работать исправно. Проблема наблюдается лишь на одном из спусков. Таким образом, закрывать «Дунайскую» не планируют.

Метрополитен неоднократно жаловался на вестибюль. Провести работы по очистке «Дунайской» планируют до конца октября.

Новые станции метро могут появиться в Петербурге уже к 2024 году. На их строительство выделят средства из федерального бюджета, заявил губернатор города Александр Беглов.