Вестибюль петербургской станции метро «Московская» закроют на капитальный ремонт

Санкт-Петербург, 10 августа. Вестибюль станции «Московская» петербургского метрополитена, возле которого останавливаются автобусы до Пулково, планируют закрыть для проведения капитального ремонта.

В ходе работ планируют отремонтировать южный вестибюль станции и подземный переход. Об этом сообщается на сайте Главгосэкспертизы, которая одобрила подготовленный НИПИИ «Ленметрогипротранс» проект работ.

С колонн и стен снимут всю облицовку, а также разберут лестничные спуски и киоски. В помещениях проложат новую гидроизоляцию, установят современные светильники, а также обновят краску.

Станцию метро «Московская» открыли в 1969 году. Она выделяется сравнительно неглубоким заложением, а также дверьми на платформе, сооруженными в формате так называемого «горизонтального лифта».

Как ранее сообщалось, Смольный планирует открыть 12 новых станций метро в Петербурге к 2032 году. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.