Бычков обратился к Булановой после отказа ТИК в регистрации на выборы в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 августа. Российский актер Виктор Бычков высказался в поддержку певицы Татьяны Булановой, которой отказали на выборах в ЗакС Санкт-Петербурга, и оценил инициативу «Ленинградская надбавка».

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова баллотировалась на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга от партии «Родина». Главным пунктом избирательной программы певицы является «Ленинградская надбавка», по которой предлагается ввести дополнительные выплаты для пенсионеров Северной столицы. Однако ТИК №17 принял решение отказать певице в участии на выборах. Артистку поддержал актер Виктор Бычков и высказал мнение на счет дополнительных средств для горожан на пенсии.

«По поводу дополнительных выплат — что-то делать надо. Мы много слышим, что наши пенсионеры путешествуют? А во всем мире они путешествуют. Они самая главная, ведущая часть путешественников. Я отношусь хорошо к любой такой инициативе», — подчеркнул актер в беседе с «ПолитРоссией».

Кроме того, он дал трогательное напутствие артистке. Бычков пожелал Булановой беречь себя и не изменять выбранному пути, а также любви и побольше песен.

Артистку продолжают поддерживать представители творческих профессий. Эстрадный певец и радиоведущий Юрий Охочинский ранее одобрил инициативу Булановой по «Ленинградской надбавке».