Зампред комитета ГД по культуре поддержала Буланову на фоне отказа в регистрации на выборы

Санкт-Петербург, 10 августа. Сожаление, что певице Татьяне Булановой отказано в регистрации кандидатом в депутаты ЗакСа Петербурга, выразила первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко.

Территориальная избирательная комиссия №17 ранее отказала заслуженной артистке РФ в регистрации на выборы в петербургский парламент. Причиной стало выявление более пяти процентов недостоверных подписей избирателей от общего числа отобранных ТИК к проверке. Основным пунктом избирательной кампании певицы была инициатива «Ленинградская надбавка», предполагающая начисление пенсионерам Северной столицы увеличенных выплат.

«Очень жаль, Буланова такая интересная. Ее предложение о надбавке, конечно, надо было в бюджет Заксобрания вносить, если бы она туда прошла», — заявила Драпеко в комментарии изданию «Политика сегодня».

Артистка ранее записала видеообращение к главе Центризбиркома РФ Элле Памфиловой, где сообщила, что партии «Родина» ставят палки в колеса, запрещая проводить предвыборную агитацию.

В своем эмоциональном обращении Буланова попросила обеспечить партиям равные права на грядущих выборах в Заксобрание. В Сети ролик вызвал резонанс, а пользователи соцсетей выступили в поддержку певицы, планирующей стать депутатом.