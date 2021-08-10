Адвокат Владимир Комсолев посоветовал Булановой обратиться в суд из-за недопуска к выборам

Санкт-Петербург, 10 августа. Певице Татьяне Булановой следует обжаловать отказ в регистрации на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, считает экс-адвокат Анастасии Волочковой Владимир Комсолев.

Буланова выдвинула свою кандидатуру на выборы в ЗакС от партии «Родина». Однако члены петербургской избирательной комиссии ТИК №17 не допустили певицу из-за якобы превышенного процента допустимого брака подписанных листов.

Адвокат и судья в отставке Владимир Комсолев в беседе с «НьюИнформ» выразил сожаление певице и посоветовал ей обратиться в суд для обжалования такого решения на основании 78-й статьи Федерального закона об основах избирательного права. Срок подачи такой жалобы составляет 10 дней с момента принятия решения.

«Имея собственный опыт, я могу предложить свою помощь и услуги для осуществления обжалования в судебном порядке и возможного восстановления в избирательных правах. Я готов поддерживать и защищать ее», — резюмировал Комсолев.

Стоит отметить, что в рамках своей избирательной программы Буланова выступила с инициативой «Ленинградская надбавка», предполагающей ежемесячные выплаты петербургским пенсионерам в размере десяти тысяч рублей.

При этом предвыборная кампания певицы также столкнулась с рядом проблем. В Санкт-Петербурге не разрешили разместить плакаты и баннеры Булановой. В связи с этим она обратилась к главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой, которая направила в город специалистов для ревизии петербургского ТИК.