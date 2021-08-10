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Депутат ЗакСа Макаров считает, что отсутствие Булановой плохо скажется на выборах в Петербурге
Общество
Депутат ЗакСа Макаров считает, что отсутствие Булановой плохо скажется на выборах в Петербурге
gov.spb.ru

Санкт-Петербург, 10 августа. Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Макаров удивлен решением ТИК, которая не допустила заслуженную артистку Татьяну Буланову до выборов.

Политик возмущен решением, поскольку считает, что на выборах в ЗакС должен представлен весь спектр политических сил. В таком случае у граждан будет возможность честного выбора. По его словам, недопуск любимицы петербуржцев плохо отразится на самих выборах.

«Я считаю, что чем больше кандидатов будет представлено в избирательном бюллетене — тем лучше. А Татьяна Буланова — тот человек, который пользуется любовью и поддержкой петербуржцев. То, что ее не будет в избирательном бюллетене — это нехорошо для выборов, которые нам предстоят», — отметил Макаров в интервью «Невским Новостям».

По словам петербургского политолога Дмитрия Солонникова, отказ в регистрации — довольно распространенное явление. Он призвал Буланову и ее сторонников действовать цивилизованным путем и попробовать собрать подписи через Госуслуги.

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова пыталась активно продвинуть идею «Ленинградской надбавки» и даже заручилась поддержкой порядка 100 тысяч петербуржцев и большого количества звезд. Однако чиновники Петербурга не так радушно встретили инициативу.

В связи с этим звезда обратилась в видеопослании к главе Центризбиркома Элле Памфиловой и губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. В ЦИК пообещали вскоре прислать комиссию для оценки подготовки к выборам. Однако до того как эксперты приехали, артистке отказали в регистрации. По мнению блогера Вадима Манукяна, такое решение можно считать настоящим беспределом.

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