Рустам Солнцев объяснил решение петербургского ТИК не регистрировать Буланову на выборах

Санкт-Петербург, 10 августа. Известный шоумен и телеведущий Рустам Солнцев уверен, что Татьяну Буланову отказались регистрировать на выборах из-за того, что она пошла против системы.

О том, что российскую певицу Татьяну Буланову отказались регистрировать кандидатом на выборах в петербургский ЗакС, стало известно во вторник, 10 августа. Причиной стало якобы превышение допустимого процента брака в подписных листах. Часть подписей невозможно было идентифицировать, что представители ТИК №17 назвали «безобразной работой сборщиков».

Одним из тех, кого возмутило решение территориальной избирательной комиссии, стал Рустам Солнцев. О своем недоумении касательно недопуска Булановой он рассказал в беседе с корреспондентом издания «Слово и Дело».

«Я думаю, система не гнушается ничем. Если они видят, что Татьяна Буланова уже набирает популярность, еще не став депутатом, то нужно сделать все, чтобы Татьяны Булановой не было в депутатах. Пусть песенки поет — так они размышляют, видимо. А то, что она, еще не будучи депутатом, тут же выступила со здравой инициативой, которая касалась в том числе оставшихся в живых блокадников, — это никого, собственно, не трогает», — заявил телеведущий.

По мнению Солнцева, певицу наказывают за ее решение пойти против системы. Шоумен признался, что будет поддерживать ее до конца.