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Недопуск Булановой на выборы в Петербурге возмутил актрису Кожевникову

  /   Обновлено: 10 августа 2021 19:42
Общество
Недопуск Булановой на выборы в Петербурге возмутил актрису Кожевникову
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Санкт-Петербург, 10 августа. Актриса и экс-депутат ГД Мария Кожевникова отреагировала на известия об отказе в регистрации Татьяны Булановой на выборы в ЗакС Петербурга.

Члены избирательной комиссии забраковали часть подписей кандидата от партии «Родина» Татьяны Булановой как «недостоверные». ТИК №17 посчитал, что это является достаточным основанием, чтобы не допустить ее кандидатуру к участию в выборах, сообщает «ПолитЭксперт».

«Мне жаль Татьяну. Я считаю, что любой человек имеет право на свое мнение, на желание изменить жизнь в своей стране и баллотироваться», — прокомментировала ситуацию Кожевникова.

Сторонники Булановой связывают такое решение ТИК с высоким потенциалом поддержки певицы из-за ее социальных инициатив. «Ленинградскую надбавку» одобрили уже более 100 тысяч жителей города. Такого же мнения придерживается и общественный деятель Вадим Манукян, назвавший произошедшее беспределом.

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