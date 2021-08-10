Недопуск Булановой на выборы в Петербурге возмутил актрису Кожевникову

Санкт-Петербург, 10 августа. Актриса и экс-депутат ГД Мария Кожевникова отреагировала на известия об отказе в регистрации Татьяны Булановой на выборы в ЗакС Петербурга.

Члены избирательной комиссии забраковали часть подписей кандидата от партии «Родина» Татьяны Булановой как «недостоверные». ТИК №17 посчитал, что это является достаточным основанием, чтобы не допустить ее кандидатуру к участию в выборах, сообщает «ПолитЭксперт».

«Мне жаль Татьяну. Я считаю, что любой человек имеет право на свое мнение, на желание изменить жизнь в своей стране и баллотироваться», — прокомментировала ситуацию Кожевникова.

Сторонники Булановой связывают такое решение ТИК с высоким потенциалом поддержки певицы из-за ее социальных инициатив. «Ленинградскую надбавку» одобрили уже более 100 тысяч жителей города. Такого же мнения придерживается и общественный деятель Вадим Манукян, назвавший произошедшее беспределом.