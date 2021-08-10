«Она выражает прогрессивные идеи»: актер Плотников вступился за Буланову

Санкт-Петербург, 10 августа. Певицу Татьяну Буланову сняли с выборов в ЗакС за прогрессивные идеи, которые простой народ мог поддержать, заявил актер Сергей Плотников.

В комментарии «Народным Новостям» звезда сериала «Мент в законе» высказалась о снятии с выборов в Законодательное собрание Петербурга певицы Булановой. По мнению актера, произошедшее с певицей — яркий пример того, почему знаменитостям может быть сложно на политическом поприще.

«Если о чем-то заявила Буланова или другая звезда, то понятное дело, что к ней начнут прислушиваться. Поэтому Буланову могли снять только потому, что она выражает прогрессивные идеи, которые народ может подхватить», — подчеркнул артист.

Представляющая партию «Родина» певица Татьяна Буланова была снята с выборов в ЗакС Петербурга по решению ТИК №17. Поводом стали якобы нарушения при сборе подписей. До снятия с выборов Буланова обратилась за независимой оценкой деятельности сотрудников петербургских избиркомов к главе ЦИК Элле Памфиловой. Памфилова заявила, что Центризбирком не будет устраняться от проблемы, и направила в Северную столицу проверяющую комиссию из Москвы.

Сама певица сдаваться не намерена. В комментарии прессе Буланова заверила, что очень любит Санкт-Петербург и будет бороться за право приносить пользу городу.