Школьные линейки в День знаний в Петербурге пройдут на улице

Санкт-Петербург, 10 августа. Власти Петербурга планируют проведение школьных линеек в День знаний, 1 сентября, на улице. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

Праздничные мероприятия, приуроченные к 1 сентября, в этом году будут проведены на открытом воздухе с делением на классы или параллели в соответствии с постановлением Роспотребнадзора от 22.07.2021 N 02/14750-2021-24 «О подготовке образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному году».

При этом всем присутствующим на мероприятии, в том числе и родителям школьников, надлежит соблюдать масочный режим. Наряду с этим в 2020 году школьные линейки в петербургских школах организовывали только для учащихся 1 и 11 классов на фоне пандемии коронавируса.

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