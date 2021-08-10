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Вассерман вступился за Буланову после решения петербургского ТИК отказать ей в регистрации на выборы

  /   Обновлено: 10 августа 2021 18:52
Политика
Вассерман вступился за Буланову после решения петербургского ТИК отказать ей в регистрации на выборы
Фото из личного архива Анатолия Вассермана

Санкт-Петербург, 10 августа. Идея певицы Татьяны Булановой о ежемесячной прибавке к пенсиям петербуржцев заслуживает борьбы, уверен политический консультант и аналитик Анатолий Вассерман.

Он прокомментировал решение избирательной комиссии Санкт-Петербурга, которая отклонила регистрацию исполнительницы как кандидата в депутаты ЗакСа. Певица баллотировалась от партии «Родина», ей отказали в территориальной избирательной комиссии №17.

По мнению ТИК, около 5% подписей, собранных сторонниками певицы, оказалась недействительными. Однако в комиссии проверили лишь 1270 голосов из 5269. Подсчет подписей при условии отбрасывания около 75% предоставленных голосов является грубым и, возможно, связан с желанием членов ТИК не допустить артистку до выборов, сообщает «ПолитРоссия».

Раньше Буланова уже сталкивалась с противодействием петербургских чиновников, когда они отказали в размещении 1000 наружных баннеров. Она обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой прояснить ситуацию. Та пообещала отреагировать на инцидент, а певица поблагодарила Памфилову за ответ.

Вассерман вступился за исполнительницу после отказа в регистрации на выборы. Он напомнил об обвинениях, которые уже в прошлом выдвигались против петербургской комиссии.

«И Центральная избирательная комиссия даже предлагала петербургскому ЦИКу самораспуститься, чтобы после этого можно было сформировать новый состав», — пояснил аналитик.

Он также прокомментировал предложенную Булановой «Ленинградскую надбавку», которая включает в себя ежемесячные выплаты для петербургских пенсионеров в размере 10 тысяч. Певица с однопартийцами выдвинула по-настоящему нужную инициативу. Пенсионные выплаты необходимо увеличивать, подчеркнул Вассерман.

Ранее отказ ТИК регистрировать Буланову возмутил блогера и общественного деятеля Вадима Манукяна. Он назвал беспределом произошедшую ситуацию.

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цик буланова вассерман
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