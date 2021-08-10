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«Будем бороться»: Буланова отреагировала на отказ в регистрации на выборы в ЗакС Петербурга

  /   Обновлено: 10 августа 2021 18:38
Общество
«Будем бороться»: Буланова отреагировала на отказ в регистрации на выборы в ЗакС Петербурга
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 10 августа. Кандидат от политической партии «Родина» продолжит отстаивать право представлять своих сторонников.

В штабе Булановой называют решение несправедливым, сообщает издание «Невские Новости».

«Я фанатка Санкт-Петербурга и хочу приносить своему городу пользу максимально. И очень обидно, что нам ставят палки в колеса», — отмечает она.

Кандидат в Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассказала, что не оставит попыток преодолеть дискриминацию и добиться регистрации. Буланова сравнила ее нынешнее положение с прошлой карьерой в шоу-бизнесе и призналась, что раньше было легче.

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выборы буланова законодательное собрание
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