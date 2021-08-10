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Общественник Тамим попросил Россию навести порядок в Афганистане после 20 лет "помощи" США

  /   Обновлено: 10 августа 2021 18:21
Политика
Общественник Тамим попросил Россию навести порядок в Афганистане после 20 лет "помощи" США
Global Look Press  /  Ajmal Kakar

Санкт-Петербург, 10 августа. Попытка властей США насадить народу Афганистана «демократию» обернулась провалом, и только Россия и Китай могут помочь навести порядок, считает общественник Эхлас Мохаммад Тамим.

Он подвел итоги 20 лет военного присутствия США в рамках конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Если оставить за скобками громкие заявления многочисленных американских политиков, в сухом остатке получится, что простые афганцы получили многочисленные бомбежки, новые тюрьмы и дороги для бронетехники.

«Они построили три большие тюрьмы, дороги для бронетехники, а также тратили деньги на пропаганду американской и западноевропейской демократии, которая ничего не давала афганскому народу. После 11 сентября была конференция, американцы тогда могли исправить ошибки, и талибы (представители запрещенной в России террористической организации "Талибан"1. — Прим. ФАН.) бы могли поучаствовать, но вместо этого они занимались бомбежкой», — сокрушается председатель ассоциации содействия и развития молодежи Афганистана.

Вывод войск США из Афганистана Тамим считает провалом западных демократий. Также афганский общественник упрекнул международное сообщество в нежелании принимать действительно решительные меры по Афганистану: заседания СБ ООН ничего не дают, а люди продолжают сотнями вступать в ряды «Талибана». Тамим уверен: афганскую проблему можно решить, но для этого нужно перейти к «местной дипломатии», вести переговоры внутри страны, а не в ООН, Катаре или где бы там ни было еще. Афганец обратился к России и Китаю, чтобы те навели порядок в стране после «помощи» Вашингтона и коллективного Запада.

«Нам нужно начать настоящие дипломатические переговоры. Очень большая надежда на Росию и Китай. Когда была гражданская война в Сомали, она была внутригражданской. Не нужно начинать диалог в Катаре или в Москве, нужно в развивать дипломатию прямо на местах», — резюмировал Тамим.

Ситуация в Афганистана остается напряженной. Боевики террористической группировки Талибан объявили о захвате города Фарах на юго-западе страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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россия сша афганистан пресс-центр
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