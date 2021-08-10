Студенты из Петербурга стали победителями международной олимпиады по математике

Санкт-Петербург, 10 августа. Команда СПбГУ взяла первенство на международной студенческой олимпиаде IMC-2021, рассказали в пресс-службе Администрации Санкт-Петербурга.

Олимпиаду проводили по математике. Всего участие приняли 113 команд. Студенты СПбГУ стали победителями мероприятия. Кроме того, студент Александр Г. занял второе место в индивидуальном зачете. Профессор университета Федор Петров вошел в тройку лидеров как лучший глава команды на олимпиаде.

Победы учащихся на престижных международных соревнованиях говорят о качестве высшего образования в Санкт-Петербурге, заявил губернатор города Александр Беглов. Северная столица известна как научный центр России, а в городских вузах приезжают учиться дети со всех регионов страны.

Международная математическая олимпиада среди школьников ранее прошла в Санкт-Петербурге. Ее принял Университет имени Герцена.