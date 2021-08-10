Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 18:38
18:35
Политика
Военные эксперты лишили Киев иллюзий о размещении ПВО США на Украине
18:31
Общество
Русские друзья научили американца бороться с похмельем
18:29
Общество
«Будем бороться»: Буланова отреагировала на отказ в регистрации на выборы в ЗакС Петербурга
18:28
Происшествия
«Проиграл»: мужчина утонул в озере в Приморье, не переплыв его на спор 
18:26
Происшествия
«Вовремя с морей вернулись»: штормовые волны затопили пляжи с палатками в Приморье
18:25
ФАН-ТВ
Провокатор Хованский признан экстремистом. События дня
18:21
Политика
Общественник Тамим попросил Россию навести порядок в Афганистане после 20 лет "помощи" США
18:19
Общество
Агрессивная калининградка выгнала с детской площадки маленького ребенка и инвалида
18:17
Общество
Актер Бычков отреагировал на отказ Булановой в регистрации кандидатом в депутаты ЗакС
18:15
Праздники
День физкультурника 2021: история и традиции праздника
Все новости

Делегация из ЦИК прибыла в Петербург для ревизии

  /   Обновлено: 10 августа 2021 17:39
Политика
Делегация из ЦИК прибыла в Петербург для ревизии
pixabay.com

Санкт-Петербург, 10 августа. Делегация из Центральной избирательной комиссии 10 августа прибыла в Санкт-Петербург для проведения проверки местного избиркома.

Прибытие ревизоров подтвердили члены Горизбиркома Ольга Покровская и Дмитрий Краснянский, передает «Интерфакс». По их словам, делегация уже посетила несколько территориальных избирательных комиссий.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что комиссия в срочном порядке направлена в Петербург из-за открытого обращения Татьяны Булановой. По словам Памфиловой, петербургскому избиркому уже не единожды выражали недоверие, поэтому специалисты соберут всю необходимую информацию на месте.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Делегация из ЦИК прибыла в Петербург для ревизии
цик памфилова буланова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru