Делегация из ЦИК прибыла в Петербург для ревизии

Санкт-Петербург, 10 августа. Делегация из Центральной избирательной комиссии 10 августа прибыла в Санкт-Петербург для проведения проверки местного избиркома.

Прибытие ревизоров подтвердили члены Горизбиркома Ольга Покровская и Дмитрий Краснянский, передает «Интерфакс». По их словам, делегация уже посетила несколько территориальных избирательных комиссий.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что комиссия в срочном порядке направлена в Петербург из-за открытого обращения Татьяны Булановой. По словам Памфиловой, петербургскому избиркому уже не единожды выражали недоверие, поэтому специалисты соберут всю необходимую информацию на месте.