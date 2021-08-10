«Таня будет очень хорошим политиком»: композитор Цветков о выдвижении Булановой на выборы

Санкт-Петербург, 10 августа. Композитор и ведущий «Радио Рекорд» Алексей Цветков поддержал проект Татьяны Булановой «Ленинградская надбавка» и заявил, что она станет хорошим политиком.

Он уверен, что ЦИК обязательно разберется в ситуации, сложившейся в Петербурге в преддверии выборов, пишет ФБА «Экономика сегодня».

«Таню Буланову я очень давно знаю, я считаю, что она большая молодец. Я очень надеюсь, что она обязательно разберется со всеми притеснениями своей предвыборной кампании», — сказал Цветков.

Диджей заявил, что Буланова станет прекрасным политическим деятелем, благодаря которому петербургские пенсионеры получат долгожданную прибавку.

«Таня будет очень хорошим политиком, потому что она абсолютно адекватный человек с правильным мышлением, она обязательно будет заботиться о людях и работать в правильном направлении», — подытожил он.

Известная российская певица Татьяна Буланова баллотируется в ЗакС Санкт-Петербурга от партии «Родина». По неизвестной причине местные чиновники не дают проводить агитацию. В связи с этим артистка обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой, которая в Северную столицу направила специальную комиссию для проверки.