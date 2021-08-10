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Прикрытый тканью мумифицированный труп нашли на стадионе в Петербурге

  /   Обновлено: 10 августа 2021 16:48
Происшествия
Прикрытый тканью мумифицированный труп нашли на стадионе в Петербурге
kgiop.gov.spb.ru  /  Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

Санкт-Петербург, 10 августа. Мумифицированный труп неизвестного мужчины нашли на территории стадиона «Кировец». Установить примерный возраст погибшего не удалось.

Очевидцы позвонили в дежурную часть и рассказали, что в кустах у забора лежит мертвец. Он был одет в светлую футболку, черные джинсы и черные кроссовки, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Покойник был прикрыт светлой тканью с цветочным принтом. Рядом с ним на самодельной скамейке, собранной из досок и шин, стояла бутылка из-под алкоголя и один пластиковый стаканчик. Тело направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Несколько месяцев назад школьники нашли останки ребенка во время прогулки по Южно-Приморскому парку в Красносельском районе Петербурга.

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