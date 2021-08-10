Жители Петербурга спасли котенка, который застрял на ЗСД

Санкт-Петербург, 10 августа. Котенок застрял на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге. Неравнодушные жители города пришли на помощь малышу.

Горожане гуляли по Яхтенному мосту, когда услышали мяуканье. Звук доносился от Западного скоростного диаметра. Петербуржцы незамедлительно решили помочь котенку. Недолго думая, они добрались до автомобиля и поехали на автомагистраль. Историю рассказали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Животное нашли и отвезли в ветеринарную клинику на осмотр. Результаты показали, что здоровью котенка ничего не угрожает. Малыша назвали в честь автомагистрали. Его готовы отдать в добрые руки.

Нерпенка, который пережил клиническую смерть, ранее спасли в Ленинградской области. Детеныша тюленя назвали Ларионом, в честь поселка Ларионово, где его нашли.