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Актриса Ольга Волкова прокомментировала предложение Булановой о повышении пенсий

  /   Обновлено: 10 августа 2021 15:56
Актриса Ольга Волкова прокомментировала предложение Булановой о повышении пенсий
Pr Scr youtube.com  /  Россия 1

Санкт-Петербург, 10 августа. Народная артистка Российской Федерации Ольга Волкова прокомментировала предложение певицы Татьяны Булановой увеличить страховые выплаты пенсионеров, проживающих в Санкт-Петербурге.

Речь идет о «Ленинградской надбавке» размером в 10 тысяч рублей. Повысить выплаты для стариков ранее предложила Татьяна Буланова — кандидат в депутаты Государственной думы от партии «Родина».

Большинству пенсионеров России сегодня не хватает денежных средств, уверена звезда сериала «Папины дочки». Она рассказала корреспонденту «Политики сегодня», что ее пенсия составляет 23 тысячи рублей, и оценила предложение Булановой.

«Это было бы здорово. <...> С одной стороны, дело хорошее, честное, но будет ли это или нет на самом деле — я не знаю. Но знаю многих артисток, у которых слово с делом не расходится», — уверена Волкова.

Проект «Ленинградская надбавка» певица определила ключевым пунктом своей предвыборной программы. Позднее она обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой, рассказав, что местные власти пытаются «ставить палки в колеса» ей и ее коллегам по фракции. Ответ чиновника содержал обещание, что ЦИК РФ примет необходимые меры по данному вопросу.

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