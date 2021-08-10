«Это необходимо сделать»: певец Охочинский поддержал идею Булановой по надбавкам к пенсии

Санкт-Петербург, 10 августа. Инициатива Татьяны Булановой касательно надбавки к пенсии в Санкт-Петербурге полностью обоснована, заявил эстрадный певец и радиоведущий Юрий Охочинский.

В интервью изданию «Слово и Дело» он оценил программу «Ленинградская надбавка», которую продвигает известная актриса и кандидат в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга от партии «Родина».

«К идее повысить пенсии петербуржцам отношусь хорошо, как к ней еще можно относиться? Конечно, это необходимо сделать, и абсолютно Таня права», — сказал Охочинский.

В то же время он признал, что политическая система очень тяжелая. Это означает, что Буланова может столкнуться с колоссальным давлением. Необходимо иметь железную хватку, чтобы преодолеть трудности на этом пути, заключил Охочинский.

Ранее Татьяна Буланова обратилась с видеообращением к главе ЦИК Элле Памфиловой. Она рассказала, что члены партии «Родина» сталкиваются с препятствиями в организации предвыборной агитации в Санкт-Петербурге. В частности, местные чиновники мешают продвигать программу доплаты пенсионерам. Памфилова пообещала направить представителей ЦИК в Петербург.