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Труп любителя нырять с маской нашли в озере на севере Петербурга

  /   Обновлено: 10 августа 2021 15:10
Происшествия
Труп любителя нырять с маской нашли в озере на севере Петербурга
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 10 августа. Сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о том, что в Фермерском озере на севере Санкт-Петербурга плавает труп неизвестного мужчины.

По словам заявителя, тело находилось в пяти метрах от берега водоема. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб доставили труп на берег для проведения дальнейших следственных мероприятий, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Несколькими днями ранее в отделение полиции поступило заявление о том, что некий гражданин отправился нырять с маской на Фермерское озеро и не вернулся. Поиски пропавшего любителя водных процедур продолжались несколько дней, пока не завершились обнаружением погибшего в водоеме. На теле утонувшего мужчины не были найдены следы насильственной смерти, уточнили в правоохранительных органах.

Ранее в бассейне столичного фитнес-центра утонул мужчина. Стражи порядка возбудили уголовное дело после ЧП, сообщало РИАМО.

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